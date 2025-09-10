Salen del camino y acaban entre la maleza

Un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en la carretera Huehuetán-Huixtla, a la altura del retorno conocido como Islamapa en la demarcación del municipio de Tuzantán, dejó como saldo tres personas lesionadas de gravedad.

Reporte

De acuerdo con el reporte preliminar, un automóvil Chevrolet de color gris, manejado por Alberto “N”, salió del camino luego de que el conductor presuntamente perdiera el control debido a las condiciones resbaladizas del pavimento tras la lluvia registrada en la zona.

La unidad terminó estrellándose violentamente contra un árbol de mango y posteriormente cayó dentro de una zanja.

Heridos

En el percance resultaron heridos Efrén “N” (28 años), quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza; Yaranet “N” (32), con fracturas y lesiones en ambas piernas; y William “N” (30), que presentó golpes en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios de inmediato. Los lesionados tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital más cercano, en donde permanecen bajo observación médica.

La Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento de los hechos, realizó el peritaje correspondiente y aplicó los protocolos legales para deslindar responsabilidades.

Autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona, sobre todo en temporada de lluvias ya que el pavimento mojado representa un alto riesgo de derrapes.