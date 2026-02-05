Salen “volando” de moto en corte de circulación

Gravemente lesionados quedaron dos jóvenes al sufrir un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y frente a la tienda comercial Bodega Aurrerá, en la ciudad capital.

Eran en punto de las 21:10 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte, por lo que arribaron al carril de poniente a oriente de la vialidad en mención.

Ahí, se informó que dos jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes fueron sorprendidos por un presunto corte de circulación.

Posterior al incidente, ambos salieron proyectados del asiento y terminaron tendidos sobre la carpeta asfáltica.

En consecuencia, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a los heridos.

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar la atención prehospitalaria.

Después de ser valorados, las dos personas fueron trasladadas de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades.