Salvan a joven tonalteco de ahogarse en el mar

La rápida intervención de salvavidas de la Secretaría de Protección Civil del Estado evitó una tragedia luego de rescatar con vida a un joven que era arrastrado por una peligrosa corriente de retorno en las playas de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió frente al restaurante Bugambilias, donde turistas y bañistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que el sujeto tenía dificultades para regresar a la orilla.

Rescate

Los rescatistas ingresaron de inmediato al mar y lograron poner a salvo a quien fue identificado como Martín “N” (25 años), originario del municipio tonalteco.

Posteriormente, recibió atención prehospitalaria en la playa, en donde se confirmó que su estado de salud era estable y que no presentaba lesiones de gravedad.

Protección Civil destacó que la pronta respuesta del personal salvavidas fue fundamental para evitar un desenlace fatal y reiteró el llamado a la población y a los visitantes a respetar las recomendaciones de seguridad al ingresar al mar.

La dependencia exhortó a los bañistas a identificar la ubicación de los puestos de salvavidas, atender la señalización preventiva y evitar nadar en zonas con corrientes de retorno o donde existan banderas de advertencia, con el propósito de prevenir accidentes durante la temporada vacacional.