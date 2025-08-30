Saquean tráiler cargado de maíz tras percance

La mañana del viernes sucedió un accidente en el municipio de Palenque que dejó como saldo daños materiales considerables, un conductor lesionado y, una vez más, escenas de rapiña en plena carretera federal.

El percance ocurrió en el tramo Villahermosa-Escárcega, a la altura de la localidad Emilio Rabasa.

De acuerdo con los reportes preliminares, un tractocamión de carga pesada que transportaba toneladas de maíz perdió el control al circular por la zona. El chofer, al parecer, intentó maniobrar cuando la pesada unidad se salió parcialmente de la cinta asfáltica, lo que provocó que el remolque volcara sobre uno de sus costados.

Tras el siniestro, a la zona llegaron elementos de la Guardia Estatal de Seguridad en Carreteras que procedieron a acordonar el área y solicitar el apoyo de grúas para remover la pesada unidad.

Sin embargo, también hicieron acto de presencia decenas de personas, entre vecinos y automovilistas que circulaban por las inmediaciones, quienes aprovecharon la situación para llevarse la carga del tráiler. Con costales, cubetas y hasta a mano limpia, se organizaron rápidamente para sustraer el maíz, sin que las autoridades pudieran contener el saqueo.

El conductor del tractocamión resultó con golpes y lesiones menores; fue atendido en el sitio por paramédicos.

Durante varias horas, las maniobras para retirar la unidad volcada obligaron a detener parcialmente la circulación, generando largas filas de vehículos. Finalmente, una vez despejada la vía, el tránsito volvió a la normalidad, aunque la carga ya había desaparecido.