Se accidenta autobús; hay 25 heridos

Un autobús de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Coita acabó volcando fuera del camino, dejando a 25 personas lesionadas sobre el nuevo libramiento Sur, a la altura del kilómetro 10.

Era aproximadamente el mediodía del lunes cuando a unos dos kilómetros del entronque hacia la comunidad Raymundo Enríquez, el chofer de un transporte público perdió el control del volante debido a una supuesta falla en los ejes de las llantas traseras, los cuales se desprendieron.

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús —que iba con cupo lleno— se estrelló contra la barra de contención y posteriormente terminó abandonando la carpeta asfáltica.

Notifican al 911

Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, movilizándose paramédicos de Protección Civil de Ocozocoautla, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.

Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros heridos y posteriormente coordinaron su traslado al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, en la capital del estado.

Las labores de atención también contaron con la participación de agentes de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Guardia Nacional, quienes mantuvieron resguardada la zona y coordinaron el flujo vehicular mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio.

Autoridades informaron que la unidad involucrada corresponde al número económico 011 de la ruta mencionada. Horas después del percance, el autobús fue retirado mediante el apoyo de una grúa con ancla.

El incidente sucedió en una vía que actualmente registra una importante carga vehicular, ya que el transporte público y numerosos automovilistas están utilizando el nuevo libramiento Sur como ruta alterna.

Lo anterior, ante los problemas de circulación que prevalecen en la entrada poniente de la capital por las protestas magisteriales en las inmediaciones de las instalaciones de Pemex.

Lista de lesionados

De las 25 personas lesionadas, siete de ellas se encuentran graves. La lista de los pasajeros afectados fue dada a conocer más tarde, quienes fueron identificados como un adolescente de 13 años, Ana María “N” (48 años), Rafael “N” (53), Rita María “N” (51).

Asimismo, Alberto “N” (55), un niño de 3 años, María Elena “N” (55), Reina Concepción “N” (40), Gloria Esther “N” (45), María José “N” (20), Mónica Alejandra “N” (24), un niño de 2 años, Daría Elena “N” (28), Estefanía Michelle “N” (21), Julio Eduardo “N” (20), Jorge “N” (59).

Además de Carmelo “N” (67), Francisco Antonio “N” (32), Elías “N” (36), Jimena del Carmen “N” (24), un niño de 6 años y el chofer de la unidad, Lázaro “N” (36).