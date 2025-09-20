Se accidenta camión; hubo tres lesionados

Un fuerte accidente se registró la tarde del viernes en la colonia Vistahermosa, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que un camión de tres toneladas cargado con material de construcción volcara tras una falla mecánica.

El percance dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Falla mecánica

El incidente sucedió cerca de las 14:45 horas, en la intersección de la 11.ª Poniente y 16.ª Sur. Según el reporte oficial, la unidad de la marca Ford circulaba de oriente a poniente cuando de manera repentina presentó una falla en el motor que provocó que se apagara y comenzara a retroceder sin control en una pendiente.

Ante el riesgo de estrellarse contra viviendas o vehículos estacionados, el chofer decidió maniobrar hacia la banqueta en un intento por detener la marcha.

Sin embargo, la acción acabó en una volcadura, lo que ocasionó la caída de parte de la carga y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron de inmediato al lugar, al igual que paramédicos de una corporación de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria a los tres pasajeros.

Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y ninguno de ellos requirió traslado hospitalario.

El área permaneció cerrada cerca de una hora mientras una grúa con ancla realizaba las maniobras para levantar la pesada unidad y trasladarla al corralón, liberando finalmente la circulación.