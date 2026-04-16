Se accidenta camión; llevaba cervezas y licor

Cuantiosos daños materiales y al menos una persona lesionada fueron el saldo de la volcadura de un camión de carga, registrada sobre la carretera federal Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros de la localidad El Corralito, en una zona considerada de curvas peligrosas, en los límites de los municipios de Oxchuc y Ocosingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado era un torton que transportaba cervezas, vinos y licores.

Presuntamente, una falla mecánica habría provocado que el chofer perdiera el control de la unidad, lo que derivó en una aparatosa volcadura que dejó al camión atravesado sobre la cinta asfáltica.

Pérdidas materiales

Como consecuencia, gran parte de la carga acabó esparcida sobre el pavimento, registrándose pérdidas casi totales de la mercancía.

El chofer del vehículo resultó con golpes contusos y diversas lesiones, por lo que fue auxiliado por cuerpos de emergencia que acudieron al lugar para brindarle atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

Debido al percance, la circulación vehicular en esta importante vía se vio afectada por varias horas, mientras se realizaban maniobras para retirar la unidad siniestrada y limpiar la zona.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) se hicieron cargo del peritaje correspondiente y de coordinar las labores para restablecer la circulación en la zona.