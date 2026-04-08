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Se accidenta en la carretera a Arriaga

Abril 08 del 2026
El automóvil de reparto acabó sobre el toldo, con daños considerables. Cortesía
El automóvil de reparto acabó sobre el toldo, con daños considerables. Cortesía

Durante la tarde del martes, un automóvil de reparto de la empresa Coca-Cola tuvo una volcadura sobre la vía de comunicación Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro 91, lo que dejó como saldo preliminar una persona lesionada y daños materiales.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el percance ocurrido cerca de los baños, ubicados en este tramo carretero.

Volcadura

La unidad, de color blanco y utilizada para la distribución de bebidas, terminó volcada a un costado de la vía —aparentemente por exceso de velocidad, lo que habría causado la pérdida de control— lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

Al sitio acudieron paramédicos para brindar atención al lesionado, quien fue valorado en el sitio, mientras que personal de seguridad se encargó de acordonar el área y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

El accidente provocó obstrucción parcial de la circulación, por lo cual autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los señalamientos viales al transitar por la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas que originaron la volcadura, así que serán las autoridades competentes quienes realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en las próximas horas.

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