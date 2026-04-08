Se accidenta en la carretera a Arriaga

Durante la tarde del martes, un automóvil de reparto de la empresa Coca-Cola tuvo una volcadura sobre la vía de comunicación Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro 91, lo que dejó como saldo preliminar una persona lesionada y daños materiales.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el percance ocurrido cerca de los baños, ubicados en este tramo carretero.

Volcadura

La unidad, de color blanco y utilizada para la distribución de bebidas, terminó volcada a un costado de la vía —aparentemente por exceso de velocidad, lo que habría causado la pérdida de control— lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

Al sitio acudieron paramédicos para brindar atención al lesionado, quien fue valorado en el sitio, mientras que personal de seguridad se encargó de acordonar el área y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

El accidente provocó obstrucción parcial de la circulación, por lo cual autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los señalamientos viales al transitar por la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas que originaron la volcadura, así que serán las autoridades competentes quienes realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en las próximas horas.