Se accidenta motorista en Calzada al Sumidero

En estado crítico fue trasladado un joven motociclista luego de perder el control del manubrio y estrellarse contra las jardineras de la Calzada al Sumidero y prolongación de la 5.ª Norte, en la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 01:20 horas, por ello elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Causa de percance

Ahí, se informó de un masculino que se desplazaba por la vía rápida a bordo de un ciclomotor.

Sin embargo, el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra originó que perdiera el control del manubrio.

Debido a esto, se salió de la carpeta asfáltica y posteriormente se impactó contra las jardineras del andén central.

De inmediato, los agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a la persona en desgracia.

En minutos arribó una cuadrilla de socorristas que le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, el joven motorista tuvo que ser trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.