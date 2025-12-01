Se accidenta pick up sobre vía federal

La madrugada del domingo sucedió la aparatosa volcadura de una camioneta en donde viajaba una pareja que quedó lesionada, por lo cual fue trasladada al hospital general Juárez, en el municipio de Arriaga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas sobre la carretera federal número 200, cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo a los datos recabados, la camioneta pick up al parecer estaba adscrita a la Semar, destacamentada en el Tren Interoceánico de la línea K en esta región Istmo-Costa.

El chofer se salió de la cinta asfáltica cuando quiso incorporarse a la vía de comunicación, esto debido al exceso de velocidad, terminando volcada.

En el percance una persona del sexo femenino resultó con lesiones considerables; por ello, el conductor y la mujer fueron trasladados al hospital general Juárez, por elementos de Protección Civil (PC) Municipal.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Nacional (GN) quienes dieron fe de los hechos y deslindaron responsabilidades.