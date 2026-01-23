Se accidenta pipa de gas y la abandonan

La aparatosa volcadura de una pipa de gas LP se registró durante las últimas horas de la noche del miércoles sobre la carretera libre federal libramiento Sur “Dr. Manuel Velasco Suárez”, aproximadamente a 100 metros del entronque con la carretera Emiliano Zapata, en la capital chiapaneca.

Eran alrededor de las 22:00 horas cuando a los números de emergencias fueron notificadas del percance, lo que generó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Al llegar, los equipos se encontraron con un camión tipo pipa siniestrado, recostado sobre uno de sus costados, sin rastro del conductor ni de los posibles ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la unidad se desplazaba de poniente a oriente en el tramo que conecta la zona de Ocozocoautla con Suchiapa, cuando el conductor perdió el control del volante y acabó volcando sobre la cinta asfáltica.

Ante el riesgo que implicaba la carga, se solicitó el apoyo de personal especializado para descartar una posible fuga.

Elementos de Protección Civil Estatal, junto con integrantes de un grupo voluntario de emergencias, realizaron una inspección minuciosa y confirmaron que no había escape de gas ni condiciones que representaran un peligro inmediato para la población.

Las autoridades informaron que la pipa se encontraba en estado de abandono, ya que al momento de la revisión no fue localizado ningún responsable del vehículo.

Esto obligó a mantener acordonada la zona mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad.

Durante al menos tres horas la circulación fue cerrada de manera parcial y posteriormente total, lo que causó largas filas de unidades. Elementos federales se encargaron de las diligencias correspondientes y del control del tránsito.

Finalmente, una grúa con plataforma pesada realizó el remolque de la unidad para retirarla de la vialidad y trasladarla a un corralón, con el fin de deslindar responsabilidades y continuar las pesquisas.