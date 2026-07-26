Se accidenta pipa y acaba sobre sedán

En la colonia Buena Vista, ubicada al surponiente de la capital chiapaneca, una pipa que transportaba agua terminó volcando y finalmente quedó encima de un vehículo particular. A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas graves.

Todo esto ocurrió cerca de las 22:00 horas del viernes sobre la calle Cedro, entre las vialidades Sabino y Mirador, donde vecinos reportaron la volcadura de una unidad pesada, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Se apagó motor

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la pipa circulaba de norte a sur sobre la calle Cedro, una vialidad con una pronunciada pendiente.

Presuntamente, la unidad tuvo una falla mecánica y se apagó el motor, por lo que el chofer perdió el control. El vehículo comenzó a retroceder hasta terminar volcado sobre el toldo.

Por ello, la pesada unidad cayó sobre un automóvil Nissan Tsuru que se encontraba estacionado frente a un domicilio, dejándolo prácticamente destruido. Habitantes de la zona señalaron que el sedán permanecía en ese sitio desde hacía tiempo debido a que estaba averiado.

Paramédicos voluntarios del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) acudieron al lugar para proporcionar los primeros auxilios.

Tras la valoración, confirmaron que el conductor de la pipa resultó ileso, mientras que una mujer fue atendida por una crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Policía resguardaron el área y recabaron información sobre lo ocurrido; en tanto, peritos de Tránsito hicieron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

La propietaria del automóvil afectado reclamó los daños ocasionados a su unidad y solicitó que sean cubiertos por el responsable. Posteriormente, una grúa realizó las maniobras para retirar la pipa de agua y restablecer la circulación en la zona.