Se accidenta por exceso de velocidad; acabó herido

En la colonia Natalia Venegas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, un accidente de tránsito dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales por varios miles de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, se dio la movilización de policías de Tránsito y Vialidad Municipal hacia la avenida Rafael Pascasio Gamboa, entre las calles Hechos No Palabras y Luis Orantes, luego de recibir el reporte al número de emergencias 911.

Iba velozmente

Las autoridades informaron que un joven motociclista y un automovilista circulaban sobre dicha vialidad; sin embargo, presuntamente la falta de precaución, aunada al exceso de velocidad, provocó que ambas unidades chocaran.

Tras el impacto, el motorista resultó con múltiples lesiones en las extremidades, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de socorro.

Minutos después, una cuadrilla de socorristas arribó al sitio y brindó atención prehospitalaria al lesionado, quien fue valorado en el lugar. Afortunadamente, se determinó que las contusiones que presentaba no ponían en riesgo su vida ni requerían de traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades al momento.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las labores de atención y retiro de las unidades.

Aproximadamente una hora más tarde, una grúa con plataforma remolcó los vehículos siniestrados, los cuales fueron llevados al corralón en turno, permitiendo así restablecer el flujo vehicular.

Autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas con alta circulación y de noche.