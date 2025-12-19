Se accidenta por ir a exceso de velocidad

En el sector poniente de Cintalapa se dio un fuerte accidente automovilístico la mañana del jueves, lo cual generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Esto fue luego de que un conductor perdiera el control de su unidad y terminara volcando con las llantas hacia arriba, dejando además otro vehículo colisionado y una persona lesionada.

Volcadura

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró minutos después de las 08:00 horas cuando vecinos del barrio Juan Sabines, cercano al bulevar que conecta de poniente a oriente, realizaron el llamado al 911 al percatarse del fuerte impacto entre dos unidades.

En el incidente se vieron involucrados un Chevrolet Sonic de color negro y un Nissan Tsuru de color rojo.

Según versiones extraoficiales, el primer automóvil circulaba a presunto exceso de velocidad sobre el bulevar, cuando el Tsuru intentó incorporarse al carril de baja, provocando el choque lateral.

Tras el impacto, el conductor del Sonic perdió el control del volante, avanzó varios metros y finalmente acabó sobre el toldo, causando alarma entre automovilistas y transeúntes de la zona.

Atención

Al lugar acudió personal de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor del vehículo negro, quien presentaba diversas lesiones.

Luego de ser valorado fue llevado al hospital IMSS-Bienestar para una revisión médica más completa, reportándose su estado de salud como estable.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de asegurar la zona, controlar la circulación y realizar las diligencias correspondientes para determinar el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados y esclarecer las causas del percance.