Se accidenta remolque con cartones de cerveza

La tarde del lunes, el remolque de un tractocamión que iba cargado con cartones de cerveza volcó en la entrada de un estacionamiento de camiones pesados sobre el tramo carretero Viva México-Tapachula, dejando únicamente daños materiales.

No midió la distancia

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el tráiler jalaba dos cajas secas y al ingresar a la pensión El Castaño, el chofer no midió de forma adecuada las distancia, por lo que el segundo remolque quedó suspendido en un bordo pero por lo pesado de la carga que transportaba terminó volcando.

Se dijo que este hecho no afectó la circulación ya que el percance fue prácticamente dentro de los terrenos del estacionamiento, aunque a pesar de ello tomaron conocimiento las autoridades competentes.

El producto que llevaba tuvo que ser traspasado a otra unidad, impidiendo que alguien se acercara a rapiñar, mientras que con apoyo de una grúa la caja seca volcada —que presentaba severos daños, pues acabó prácticamente destrozada— fue retirada del lugar.

Por último, se dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades hicieron un exhorto a los operadores de tráileres que al ingresar a los estacionamientos lo hagan con precaución y midan bien la distancia.