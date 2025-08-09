Se accidenta tractocamión en curva peligrosa

La tarde del viernes se dio un percance sobre la carretera Tonalá-Arriaga, a la altura del desvío que conduce a la colonia Durango, en la demarcación del municipio tonalteco.

Una pesada unidad de color blanco, con placas de circulación 21-BH-8J del Servicio Público Federal, terminó volcada tras perder el control en una curva considerada de alta peligrosidad por automovilistas y transportistas.

Perdió el control

El tractocamión había partido desde la zona de la frontera sur con rumbo al centro del país, cuando en circunstancias aún bajo investigación, el conductor no logró mantener el control del volante, provocando que el vehículo se recostara sobre uno de sus costados.

El impacto contra el pavimento causó cuantiosos daños materiales, aunque el operador salió ileso y no se reportaron usuarios afectados.

Bloqueo parcial

Debido a que el tráiler bloqueaba una parte del tramo la circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras para retirar la pesada unidad.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), cuyo destacamento se ubica a escasos metros del sitio, acudieron rápidamente para acordonar el área, además de dirigir la vialidad y evitar riesgos a los automovilistas que circulaban en ese momento.

La zona quedó bajo resguardo en espera de las grúas especializadas para reincorporar el tractocamión y normalizar la circulación.