Se accidenta tráiler y deja pérdidas millonarias

Un fuerte percance, registrado la mañana del viernes en el libramiento Sur Poniente de Tapachula, dejó como saldo pérdidas materiales valuadas en varios millones de pesos, luego de que un tractocamión cargado de plátanos perdiera el control y acabara provocando severos daños a la infraestructura urbana.

Exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad de la marca Kenworth color rojo y con placas del Servicio Público Federal, provenía del municipio fronterizo de Suchiate con destino al centro del país.

Sin embargo, al circular a exceso de velocidad, el chofer perdió el control del volante, lo que provocó que se saliera de la vía de comunicación e impactara contra varios postes de alumbrado público.

El golpe derribó al menos tres con sus respectivas lámparas, además de dañar estructuras cercanas y dejar afectaciones en la carpeta asfáltica.

La magnitud del incidente fue tal que el tráiler quedó completamente atravesado sobre el carril contrario, obstruyendo la circulación vehicular durante varias horas.

Afortunadamente, el chofer solo presentó golpes leves y una crisis nerviosa, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos y no requirió hospitalización.

No obstante, los daños materiales fueron cuantiosos, tanto para la infraestructura vial como para la carga de plátanos, además de que la cabina terminó destrozada.

Ayuda vial

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se presentaron al sitio para iniciar las investigaciones, ordenar el levantamiento del vehículo y desplegar un operativo de seguridad que permitió habilitar la doble circulación en el carril contrario.

Esta medida evitó mayores complicaciones, aunque la vialidad se mantuvo parcialmente cerrada por varias horas.

Las autoridades informaron que una empresa aseguradora se haría responsable de cubrir los costos de los daños ocasionados, que incluyen postes de alumbrado, luminarias, reparaciones en la carpeta asfáltica y pérdidas en la mercancía transportada, así como las afectaciones en el tractocamión.

Automovilistas que presenciaron el accidente señalaron que el exceso de velocidad de vehículos pesados es un riesgo constante en esta vía, por lo que solicitaron mayor vigilancia y señalización preventiva.