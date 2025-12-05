Se accidenta una pick up contra un camión de volteo

El jueves en la mañana se dio un trágico percance en la entrada del bulevar principal del municipio de Mazatán, dejando como saldo a un joven sin vida y daños materiales, aunque se dijo que una de las unidades involucradas se dio a la fuga.

Ante el reporte del percance acudieron elementos de las corporaciones policiacas, pero cuando llegaron solamente encontraron un camión de volteo con huellas de un fuerte impacto y a unos metros el cuerpo de una persona que se presume es extranjera.

Aplastado

De acuerdo con las versiones, la pesada unidad se estampó contra una camioneta en el tramo de Mazatán a San José Los Llanos, pero un joven iba en la góndola de la pick up, el cual cayó y la llanta trasera del volteo le pasó encima.

Por ello, perdió la vida de forma instantánea; en tanto, el conductor de la camioneta no detuvo su marcha, dándose a la fuga y presuntamente lo mismo hizo el chofer del camión.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona, en lo que acudía el personal de Servicios Periciales que tardó al menos dos horas en llegar para levantar indicios y el cadáver, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Por estos hechos las autoridades dieron inicio a una carpeta de investigación por el delito de homicidio imprudencial en tránsito de vehículo, lo cual permitirá establecer la forma en la que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.