Se accidentan en autopista a Arriaga; tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un automóvil registrada la mañana del martes sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro 43, en un accidente que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

El percance se dio cerca de las 11:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la vía de cuota reportaron al número de emergencias que un vehículo se encontraba fuera de la carpeta asfáltica.

En respuesta al llamado, personal de Auxilio Vial de la autopista y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, donde localizaron un automóvil compacto Chevrolet Matiz de color gris con severos daños.

Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados a un hospital.

Las personas heridas fueron identificadas como Ricardo Antonio “N” y Brenda Paola “N”, ambos de 29 años de edad, así como un niño de 6 años.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se desplazaba de la costa con dirección a la capital chiapaneca cuando, por causas que aún no han sido establecidas, el conductor perdió el control del volante provocando que saliera de la carretera y volcara.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llegaron para realizar el peritaje correspondiente y recabar indicios que permitan establecer la mecánica del percance.

Preliminarmente, no se descartó que el exceso de velocidad o una posible falla mecánica hayan influido en el incidente; sin embargo, será el resultado de las investigaciones el que determine las causas exactas.