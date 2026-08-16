Se accidentan motoristas al atropellar a un perro

Cuando circulaban en una motocicleta, una mujer resultó lesionada al accidentarse con su pareja sobre la carretera a un centro turístico del municipio de Comitán ayer por la mañana, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 08:00 horas que ocurrió el percance en el kilómetro 4, en el lugar conocido como El Tobogán, ubicado en el entronque con la carretera estatal 226 a Uninajab.

Embisten a can

El incidente se registró debido a que la pareja circulaba en una motocicleta FT150 de color negro con rojo, cuando el conductor perdió el control del manubrio al atropellar a un perro que se les atravesó sobre la vía de comunicación.

Ambas personas cayeron al pavimento, en donde la fémina se golpeó fuertemente y quedó con una lesión en la cabeza al no portar casco de seguridad.

Hemorragia

Lo anterior provocó una hemorragia, recibiendo los primeros auxilios de paramédicos de Protección Civil Municipal que llegaron tras el reporte al número de emergencias 911.

Después de estabilizarla le colocaron un collarín y la trasladaron de urgencia a un hospital.

Pobladores resguardaron la motocicleta para evitar que fuera remolcado al corralón y así evitar la intervención de las autoridades viales estatales.