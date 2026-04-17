Se accidentan motos en la mañana y en la tarde

Tres motociclistas se accidentaron en diferentes hechos que ocurrieron en el transcurso de la madrugada, mañana y tarde del jueves en la ciudad de Comitán. Los paramédicos y agentes de Tránsito Municipal se presentaron para atender las emergencias.

El primer hecho ocurrió minutos antes de la medianoche del jueves sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez, en el cruce con la 1.ª calle Norte frente a una estación de servicio de gasolina.

Esto fue en la intersección cuando circulaba a bordo de una Italika DM200 de color negro y amarillo; fue embestido por un vehículo cuyo conductor aceleró y para evadir la responsabilidad escapó de la zona.

El motorista acabó tendido sobre el asfalto y presentó una lesión en la pierna derecha, por lo que testigos solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Paramédicos valoraron al lesionado y lo trasladaron al hospital regional para que recibiera atención médica especializada y se descarten lesiones de gravedad.

En tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para atender el incidente y realizar los peritajes, ordenando resguardar la motocicleta al corralón, a fin de que el lesionado presente una denuncia ante un agente del Ministerio Público.

Se espera que se investigue para dar con el responsable y pague los daños ocasionados.

El segundo accidente se dio alrededor de las 08:00 horas del jueves sobre la 11.ª calle Sur, frente al Fovissste, en donde una motociclista se estampó por alcance contra un taxi.

En este hecho no se reportaron heridos y la responsable se comprometió a pagar los daños para deslindar responsabilidades al momento.

Finalmente, el tercer y último hecho se registró en el tramo Comitán-Altamirano en las inmediaciones de la ranchería Señor del Pozo, lugar al que acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para trasladarlo al hospital regional.