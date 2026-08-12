Se accidentan padre e hijo en tramo carretero

Sobre la carretera Villa Corzo-Emiliano Zapata, un accidente dejó como saldo a un hombre y su hijo menor de edad lesionados, además de cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Emiliano Zapata, cerca de una bodega de maíz. En ese punto se produjo el encontronazo entre un Volkswagen Jetta de color rojo y una camioneta Nissan de color azul.

Las circunstancias serán establecidas mediante las pesquisas, pero extraoficialmente se dijo que al parecer la colisión se derivó de un choque frontal por invasión del carril contrario.

Según los datos recabados en el lugar de los hechos, el Jetta era conducido por Rafael “N”, mientras que la camioneta se encontraba al mando de Alejandro “N” (27), quien viajaba acompañado de su hijo.

Luego de la colisión, Alejandro y el menor de edad presentaron golpes en diferentes partes del cuerpo. La situación fue reportada a los servicios de emergencia, por lo que minutos después arribaron socorristas del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech).

Los paramédicos realizaron una valoración inicial a los afectados y les proporcionaron los primeros auxilios. Debido a las heridas que presentaban, se determinó que ambos requerían ser trasladados a un centro de salud.

Una ambulancia de Protección Civil se encargó de llevar al padre y a su vástago hasta el hospital regional de Villaflores, donde quedaron internados para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Aseguran a conductor

Mientras tanto, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

El conductor del Jetta fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Será esta instancia la que determine su situación jurídica y establezca, con base en las investigaciones, si existe responsabilidad por las lesiones y los daños materiales derivados del percance.

Los vehículos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.