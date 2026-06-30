Se ahoga adolescente al caer a caudaloso río

Una menor de edad perdió la vida al caer y ahogarse en un caudaloso río en el municipio de Las Margaritas la tarde del domingo, lo que movilizó a las autoridades locales, pobladores y al Sistema de Protección Civil Municipal para atender la emergencia.

Fue arrastrada

Fue cerca de las 17:00 horas que se reportó el accidente en un río de la localidad de Nuevo San Juan Chamula, en donde se indicó que una adolescente de 13 años cayó y fue arrastrada por el caudaloso afluente que atraviesa la comunidad.

De inmediato las autoridades locales se organizaron junto a familiares y pobladores de la misma localidad, así como voluntarios de comunidades aledañas para iniciar con la búsqueda y rescate.

Labores de rescate

La actividad se prolongó por toda la noche del domingo hasta la madrugada del lunes, suspendiéndose un par de horas por las condiciones climatológicas. Fue alrededor de las 07:45 horas de ayer que se hallaron los restos de la menor en las orillas del afluente.

Por ello, el personal del Sistema de Protección Civil Municipal llevó a cabo el rescate y resguardó el área para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias necesarias.

La adolescente fallecida tenía 13 años, quien fue identificada pero por ser menor de edad se omite su nombre.

El hecho consternó a los habitantes de la comunidad que se localiza sobre la carretera fronteriza del sur, en el tramo Lagos de Montebello-Maravilla Tenejapa, en la región Selva-Fronteriza.

Las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones y de los procedimientos legales para la entrega del cadáver a sus familiares.