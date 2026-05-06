Se ahoga en una poza al tratar de cruzar nadando

Una tarde de convivencia terminó en tragedia en el municipio de Cintalapa, luego de que un hombre perdiera la vida por inmersión en una poza ubicada en la colonia Integral.

El hecho provocó la movilización de cuerpos de emergencia, autoridades de seguridad y decenas de habitantes que se sumaron a las labores de búsqueda.

Incidente

De acuerdo con versiones preliminares, minutos después de las 13:00 horas vecinos del sector solicitaron el apoyo a través del número de emergencias.

Esto luego de que una persona del sexo masculino presuntamente intentaba cruzar nadando de un extremo al otro de la poza, pero comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote y, finalmente, desapareció bajo el agua sin volver a emerger.

La noticia generó alarma entre los habitantes de la colonia, quienes de inmediato acudieron al sitio para tratar de localizar al sujeto.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes coordinaron un operativo de búsqueda en conjunto con pobladores, utilizando cuerdas, mallas improvisadas y otros medios para rastrear el fondo del cuerpo de agua.

Localizan cuerpo

Tras varios minutos de intensas maniobras, finalmente lograron localizar el cuerpo sin vida del individuo, quien, de acuerdo con datos recabados en el lugar, era originario de la colonia Lázaro Cárdenas, también perteneciente al municipio de Cintalapa.

Elementos policiacos acordonaron la zona mientras se esperaba la llegada de personal ministerial para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

De manera preliminar, trascendió que familiares del hoy fallecido aún no habían sido notificados formalmente al momento de las primeras actuaciones oficiales.

El lamentable hecho causó consternación entre vecinos de ambas colonias, quienes presenciaron la intensa movilización y colaboraron activamente en un intento desesperado por encontrarlo con vida.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en cuerpos de agua naturales, especialmente en zonas donde no existen condiciones seguras para nadar o realizar actividades recreativas.