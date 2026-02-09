Se ahorca con un polín en la cocina

Un joven de 22 años de edad fue hallado pendiendo de una soga atada al cuello y amarrada con fuerza a un polín de la cocina, en la avenida Coral entre Clavel y Orquídea de la colonia Satélite Loma Larga, en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 10:08 horas del domingo, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona mencionada.

Se suicidó

Ahí, se informó que una mujer identificada como Ana “N” (31 años) dijo que dos horas antes había salido a hacer unos mandados y al regresar preguntó por su hijastro Iván “N” (22), quien al no responder fue a buscarlo al patio.

Al pasar por la cocina lo observó ahorcado con el polín de la entrada principal. Se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y tras valorarlo se informó que el joven ya no contaba con signos vitales.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).