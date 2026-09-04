Se ahorca dentro de su habitación

Una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, fue hallado ahorcado en el interior de su casa en la colonia El Salvador, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 10:10 horas del jueves, cuando elementos de la Policía Municipal arribaron sobre la avenida Jerusalén y calle Sinaí de la colonia mencionada.

Ahí, se informó que un sujeto identificado como Antonio “N” se había suicidado con el apoyo de un lazo.

Los oficiales señalaron que presuntamente atravesaba una situación sentimental complicada con su esposa, pues se habían separado y sus hijos se fueron con ella. Esto habría originado que Antonio tomara la fatal decisión.

Al constituirse personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, la familia de Antonio se negó a que realizaran las diligencias correspondientes y que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Al no poder hacer más, tanto los policías como los peritos se retiraron del sitio.