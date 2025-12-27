Se ahorca en el interior de su casa

Un hombre decidió tomar la “puerta falsa” y se ahorcó con el apoyo de una soga en el interior de su domicilio, situado sobre la calle Girasol y esquina con la avenida Sonora de la colonia Jardines del Norte, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el viernes por la tarde.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:05 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la dirección mencionada.

Ahí, se informó que Teresita “N” (32 años) había acudido a la casa de su tío, identificado con el nombre de Catalino “N” (52). Al ingresar a la sala lo observó pendiendo de una soga atada al cuello. Pronto pidió ayuda a través de los números de emergencia.

En seguida se movilizaron los paramédicos del Instituto de Bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Después de la valoración se dio a conocer que Catalino ya no contaba con signos vitales.

Presunta causa

Por otro lado, Teresita mencionó que su tío había atravesado una ruptura amorosa hace un mes y esto lo había llevado a padecer un cuadro de depresión, que al final lo orilló a tomar la fatal decisión.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.