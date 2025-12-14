Se ahorca en su casa en la colonia Belisario

Sin vida fue hallado un hombre de 45 años de edad en la tarde de ayer en Comitán. Familiares lo encontraron prendiendo de una soga atada al cuello y amarrada a la viga del techo. El incidente movilizó a paramédicos y autoridades policiacas, así como a ministeriales para atender la emergencia.

Fue sobre la calle 18 de Marzo, entre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur y avenida Mariano N. Ruiz de la colonia Belisario Domínguez, en donde se dio el suceso cerca de las 16:00 horas.

Suicidio

Sus familiares al llegar al domicilio con portón negro y paredes de color celeste realizaron el hallazgo del sujeto que se encontraba ahorcado, por lo cual pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio y de policías.

En minutos se presentaron los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para atender el llamado. Al llegar y proceder a darle los primeros auxilios, confirmaron que la persona del sexo masculino ya no presentaba signos vitales, reportando esto a las autoridades ministeriales.

El área fue asegurada por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, a fin de preservarla y permitir que los peritos de la Fiscalía de Distrito llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Minutos después, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizará la práctica de la autopsia de ley y determinarán las causas reales del deceso.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación y se deslinden responsabilidades.

La identidad del fallecido no fue revelada, por lo que familiares reclamarán los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.