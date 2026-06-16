Se ahorca joven con su playera

“Era un joven cristiano, no bebía, no fumaba, ni tampoco se drogaba; de hecho, tocaba la guitarra en los coros de su templo”, dijo un vecino al ver la presencia de patrullas y paramédicos en la colonia Elmar H. Setzer, en la capital chiapaneca, tras enterarse del suicidio.

De acuerdo con datos recabados, el incidente fue realizado alrededor de las 10:10 horas del lunes. Elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la calle Las Anonas y esquina con la avenida Higo de la referida colonia, situada a un costado de la Potinaspak y Condesa.

Ahí, personal de primer contacto se constituyó y le brindó la atención prehospitalaria a una persona del sexo masculino de 18 años de edad.

Luego de la valoración se indicó que el joven lamentablemente ya no contaba con signos vitales. El deceso fue por asfixia mecánica.

Los oficiales mencionaron que la persona había utilizado su propia playera para ahorcarse. Por otro lado, se informó que el ahora fallecido tomó supuestamente la fatal decisión de suicidarse debido a una decepción amorosa.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento de cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).