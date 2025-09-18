Se ahorca joven con un cable en galera

Suspendido de un cable fue localizado un joven de 26 años, identificado como William “N”, dentro de su vivienda en la calle El Roble, esquina con calle Nogal Sur en la colonia Patria Nueva, al norte-oriente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con versiones oficiales, el hecho fue registrado alrededor de las 07:20 horas. Hasta el sitio del reporte se trasladaron elementos de la policía municipal y estatal, quienes informaron que un joven fue encontrado suspendido de un cable de electricidad, atado a la galera de la segunda planta del domicilio que habitaba.

En el lugar no se encontraron otros objetos ni rastros de violencia.

Se informó que fueron sus familiares los que ingresaron al domicilio y encontraron al hombre en esa condición, posteriormente solicitaron auxilio al 9-1-1. Minutos después elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el deceso.

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal descolgaron al joven y le brindaron atención prehospitalaria, sin embargo, ya no presentaba signos vitales. Después, se procedió a cubrir el cuerpo y dar aviso a las autoridades ministeriales.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

De manera preliminar las autoridades señalaron que el hecho podría tratarse de un suicidio, aunque las investigaciones se mantienen abiertas para descartar la comisión de algún delito.