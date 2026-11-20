Una decisión final enlutó a una familia de la ciudad capital al toparse en su propia casa con una escena que los llenó de dolor.

Este medio informativo llegó hasta la colonia CCI, al extremo surponiente de Tuxtla Gutiérrez, para corroborar el reporte acerca de un joven 18 años suspendido de una soga al interior de su vivienda.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:30 horas en un domicilio situado sobre la calle Santa Rosa, casi esquina con Santo Domingo.

De acuerdo con el reporte, sus familiares lo encontraron suspendido en una de las habitaciones, por lo que solicitaron ayuda a través de los números de emergencia.

Confirman muerte

Elementos policiales acudieron al inmueble y, luego de confirmar el reporte, pidieron la presencia de paramédicos. Los socorristas valoraron al joven, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que no encontraron indicios de la intervención de terceras personas y que se trataría de una muerte autoinfligida.

La zona quedó resguardada por elementos de la Guardia Estatal, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y documentaron el lugar. Sin embargo, a petición de los familiares, quienes manifestaron que no consideraban que se tratara de un hecho delictivo, el cuerpo no fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Posteriormente, los mismos solicitaron los servicios de una funeraria para hacerse cargo de los trámites correspondientes.