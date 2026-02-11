Se ahorca joven en su casa en Bienestar Social

Ahorcado fue como hallaron a un joven en el interior de su casa sobre la avenida Benito Juárez y calle Aldama de la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, lo que movilizó a los cuerpos policiacos ayer en la tarde.

El hecho fue reportado cerca de las 13:25 horas. Los agentes municipales y estatales se presentaron a la zona mencionada.

Al llegar les dieron a conocer que una persona del sexo masculino, de nombre Arturo “N” (26 años), de oficio mecánico de motocicletas, yacía inerte dentro de su domicilio.

Suicidio

Previamente habían regresado sus familiares y al buscarlo no lo encontraron.

Por ello, subieron a la segunda planta y lo hallaron pendiendo de una soga amarrada al cuello y a una viga. De inmediato lo bajaron y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos se movilizaron los cuerpos de socorros que le brindaron la atención prehospitalaria. Después de la valoración se informó que Arturo “N” se encontraba sin signos vitales.

La escena fue acordonada y las fuerzas del orden retiraron a los presentes.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento se desconocen los motivos que lo orillaron a quitarse la vida.