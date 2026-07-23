Se ahorca menor en árbol; estaba desaparecido

Un menor que fue reportado como desaparecido fue hallado ahorcado y en estado de putrefacción en Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías municipales y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 18:30 horas que ocurrió el hallazgo por vecinos y familiares en un lote baldío entre los barrios de San Miguel y Cruz Grande Segunda Sección, entre la 4a y 5a. avenida Oriente.

Desaparecido 7 días

El hecho ocurrió cuando vecinos sintieron un olor nauseabundo, y al indagar hallaron entre los matorrales y junto a un árbol de espino el cadáver, el cual pendía de un lazo amarrado del cuello a una rama, por lo que lo reportaron al 911.

Esto movilizó a paramédicos de Protección Civil, Policía Municipal y Estatal, así como peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, para llevar a cabo las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo, a fin de realizar la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas legales del fallecimiento.

Familiares llegaron para identificar al joven de 17 años, quienes indicaron que se encontraba desaparecido desde hace siete días, por lo que realizarían los trámites para reclamar los restos a fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.