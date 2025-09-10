Se ahorca sujeto en el pasillo de una vivienda

Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, fue encontrado sin vida durante la mañana del martes en el interior de un domicilio ubicado en el barrio Santa Cruz, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y de auxilio.

Hallazgo

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hallazgo se registró cerca de las 10:45 horas sobre la 8.ª Sur, entre 15.ª y 16.ª Oriente, cuando vecinos y habitantes del área alertaron a las autoridades tras percatarse de la escena.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio, confirmando que se trataba de un hombre que se había ahorcado en el pasillo de la vivienda.

Los uniformados solicitaron la intervención de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes llegaron minutos más tarde para valorarlo y corroborar el deceso.

El fallecido fue identificado como Manuel “N”, quien utilizó un lazo que amarró con fuerza al marco de una ventana para privarse de la vida.

Al lugar también acudieron los propietarios del inmueble, quienes dialogaron con las fuerzas del orden.

Servicios Periciales

Cerca de una hora después, arribó personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y efectuaron el levantamiento del cadáver, trasladándolo finalmente al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.