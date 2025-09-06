Se ahorca tras perder la custodia de su hijo

Una joven de 25 años de edad, originaria del estado de Campeche, fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en el callejón Rosalía Sánchez, de la colonia Rivera Cerro Hueco en la zona sur oriente de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del viernes.

De acuerdo con datos recabados, el hallazgo fue realizado alrededor de las 10:30 horas cuando los familiares de la mujer pidieron la intervención de las corporaciones policíacas para tomar conocimiento.

Suicidio

Se dio a conocer que la fémina fue identificada con el nombre de Blanca “N”, quien fue hallada ahorcada con una cuerda en la sala de su domicilio.

Por ello, los oficiales tomaron conocimiento y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llevaron a cabo maniobras de atención prehospitalaria, confirmando que la persona ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Guardia Estatal Preventiva llegaron e iniciaron las diligencias correspondientes, acordonaron la zona y retiraron a los curiosos.

Por otro lado, se indicó que Blanca atravesaba un cuadro depresivo luego de perder la custodia de su hijo, situación que podría haber derivado en el lamentable suicidio.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver y procedió a su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

En el lugar también se recolectaron indicios para continuar con las investigaciones y esclarecer por completo lo sucedido.