Se avienta joven desde el puente Belisario Domínguez

Un joven de 22 años resolvió salir por “la puerta falsa” al aventarse del puente Belisario Domínguez, que conecta de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez.

Se dio el reporte cuando el conductor de un coche BYD detuvo su marcha, pues observó a un joven que vestía pantalón oscuro y camisa blanca subir a las barreras de seguridad de la citada estructura, para posteriormente desaparecer en el vacío.

Apoyo

Inmediatamente solicitó el apoyo a través de los números de emergencias. De inmediato se constituyeron las corporaciones policiales.

Los uniformados con el apoyo de linternas descendieron hasta los márgenes del río Grijalva y ahí observaron al joven, quien yacía tendido boca arriba entre la maleza y las afiladas rocas.

Personal paramédico de Protección Civil Municipal también descendió los casi 30 metros de altura entre el puente vehicular y los márgenes del afluente.

Tras la valoración se informó que la persona ya no contaba con signos de vida. Al lugar se presentó Emiliano, de 72 años, quien dijo ser abuelo del ahora occiso.

Este señaló que su nieto respondía en vida al nombre de Ángel de Jesús y que desde los 2 años de edad estuvo bajo su cuidado.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro.