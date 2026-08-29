Se calcina cuatrimoto al incendiarse en vía

El trayecto de una cuatrimoto por la carretera que comunica a Venustiano Carranza con la colonia 31 de Diciembre terminó de manera inesperada, luego de que la unidad comenzara a incendiarse mientras se encontraba en circulación.

Esto provocó la movilización de elementos de auxilio, quienes acudieron al tramo después de recibir el reporte sobre un vehículo envuelto en llamas.

Posible cortocircuito

De acuerdo con la información preliminar, el fuego habría iniciado a consecuencia de un posible cortocircuito en el sistema eléctrico de la cuatrimoto. La supuesta falla habría generado las primeras llamas, que posteriormente se extendieron por diferentes partes de la unidad.

Ante la emergencia, los cuerpos de auxilio se trasladaron hasta el sitio para controlar el siniestro y evitar que alcanzara otras áreas o representaran un riesgo para las personas que transitaban por la vía de comunicación.

La intervención permitió sofocar el fuego, aunque la cuatrimoto tuvo daños materiales totales.

Por fortuna, el incidente no dejó lesionados, así que no fue necesario realizar traslados a algún centro médico. Las autoridades permanecieron en el lugar para tomar conocimiento del hecho y verificar que no existiera algún otro riesgo.

Una vez controlada la emergencia, se realizaron las acciones correspondientes para retirar la unidad y evitar que permaneciera como un obstáculo para los demás conductores.

Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a una falla eléctrica como origen del incendio; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar con precisión qué provocó el siniestro.