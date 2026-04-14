Se calcinan 21 vehículos por incendio de predio

Un incendio registrado durante la noche del pasado domingo en la colonia Plan de Ayala Sur, ubicada en la capital chiapaneca, provocó la pérdida total de al menos 21 vehículos.

Lo anterior luego de que las llamas alcanzaran una pensión de autos localizada a un costado de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Quema descontrolada

El siniestro fue reportado por vecinos de la zona que alertaron a los números de emergencias acerca del fuego que avanzaba de manera rápida y amenazaba con propagarse hacia unidades estacionadas en un predio cercano.

De acuerdo con los primeros informes, las llamas habrían iniciado en un terreno baldío debido a la quema de pastizal, situación que se salió de control por las condiciones del terreno y el viento, lo que facilitó que se extendieran hacia la pensión vehicular.

Al arribar al lugar de los hechos, brigadas de Protección Civil (PC) municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Respuesta Inmediata (ERI), comenzaron de inmediato las labores para contener el avance del fuego, el cual ya había alcanzado varios automóviles.

Intensas labores

Durante más de una hora, los cuerpos de emergencia trabajaron intensamente para sofocar el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas, incluyendo instalaciones cercanas.

A pesar de los esfuerzos, un total de 21 unidades fueron consumidas por las llamas, quedando reducidas a chatarra.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos, brindar seguridad perimetral y facilitar las labores de los equipos de rescate.

Una vez controlado el incendio, se llevaron a cabo trabajos de enfriamiento para evitar que se reactivara, tras lo cual las corporaciones se retiraron del lugar sin reportar personas lesionadas.

Hasta el momento, no se ha determinado quién o quiénes originaron la quema del pastizal, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Precauciones

Este incidente ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron la necesidad de reforzar la vigilancia en terrenos baldíos, sobre todo durante la temporada de calor, cuando este tipo de incendios puede propagarse con mayor facilidad.

Asimismo, autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar la quema de basura o pastizales, ya que estas prácticas representan un alto riesgo y pueden derivar en pérdidas materiales considerables, como ocurrió en este caso.