Se calcinan chatarreras, comercios y vehículos

Un voraz incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales al calcinar tres vehículos y varios locales comerciales en el centro de la ciudad de Juárez.

El siniestro, al parecer, se originó debido a la quema de pirotecnia durante unas festividades religiosas; uno de los cohetes inició el fuego en la parte superior del comedor conocido como Las Mata Maridos, una estructura de palapa de guano seco. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales que lamentar.

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó cilindros de gas que explotaron, lo que intensificó el siniestro y redujo a chatarra tres unidades que se encontraban en el interior de la plaza comercial.

No pudieron hacer nada

Varios comerciantes, incluyendo al propietario de la palapa, Carlos Mario Cernuda, observaron impotentes cómo sus locales eran consumidos por las llamas ante la falta de una respuesta inmediata de las unidades de auxilio.

El fuego, que alcanzó tres metros de altura, también dañó el cableado eléctrico poniendo en riesgo a las personas de locales cercanos, quienes procedieron a evacuar y rescatar sus pertenencias ante el riesgo de que se extendiera.

Testigos presenciales lamentaron la carencia de una estación de bomberos equipada o de unidades de Protección Civil que contaran con cisternas, extintores y equipo de protección adecuado.

Señalaron que el personal llegó con recursos insuficientes, intentando mitigar las llamaradas con recipientes de plástico con agua, mientras la ciudadanía colaboraba con cubetadas en un esfuerzo infructuoso por frenar el avance de las voraces llamas.