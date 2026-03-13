Se debate entre la vida y la muerte al ser arrollada

Con graves lesiones resultó una joven enfermera luego de ser embestida por un vehículo que se dio a la fuga sobre el libramiento Norte, frente a la UMAA número 23 del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez.

El accidente se registró aproximadamente a las 10:00 horas del jueves, cuando testigos alertaron a los números de emergencias sobre una persona atropellada.

Al lugar se presentaron los elementos policiacos y cuerpos de emergencia que encontraron a la joven con diversas heridas.

Atropellada

De acuerdo con los primeros reportes, la fémina caminaba sobre el libramiento Norte y trataba de cruzar la vialidad en dirección a la unidad médica, ya que estaba por iniciar su jornada laboral como enfermera.

Sin embargo, al atravesar los carriles fue arrollada por un vehículo que circulaba en el carril de alta velocidad y que posteriormente se dio a la fuga.

Testigos señalaron que la unidad involucrada podría ser un vehículo de seguridad privada, aunque esta información no ha sido confirmada.

El percance se dio a unos 90 metros de un puente peatonal ubicado en la zona, el cual no fue utilizado por la joven al momento de cruzar la vialidad.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, debido a las lesiones sufridas.

Elementos de la Policía Vial llegaron para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las diligencias.

Hasta la tarde del jueves no había sido localizado el vehículo involucrado en el accidente.