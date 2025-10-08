Se desbarranca camioneta; dos heridos fueron el saldo

Dos personas acabaron con lesiones considerables al volcar la camioneta en la que se desplazaban sobre la calle que comunica a la colonia Loma Linda, localizada al norte de la ciudad de Tapachula.

Casi se va al fondo

Se informó que el conductor de una pick up Toyota Hilux perdió el control del volante al cruzar un vado con una corriente de agua, provocando que se accidentara.

La unidad quedó a punto de irse al fondo de un barranco de varios metros de profundidad, pero los árboles lo impidieron, aunque tuvo daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Hospitalizado

Ante el reporte del percance acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a los dos ocupantes que presentaban golpes, aunque solamente uno fue trasladado al hospital del Issste para una atención médica integral.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de Vialidad acudieron al sitio para iniciar las investigaciones relacionadas con el percance.

Con el apoyo de una grúa, la unidad fue sacada del sitio en donde quedó volcada para ser llevada a un corralón oficial.

Las autoridades han recomendado a los conductores que durante las lluvias si hay corrientes de agua, eviten cruzar para prevenir percances.