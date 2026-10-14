Se desploma albañil desde planta alta

Un trabajador de la construcción resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa caída cuando realizaba labores de albañilería en la 5.ª calle Augusto, ubicada en la zona centro del municipio de Venustiano Carranza, el martes por la mañana.

Aparatosa caída

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas al momento en que la persona del sexo masculino presuntamente perdió el equilibrio y se precipitó desde la planta alta del inmueble, lo que hizo que impactara fuertemente contra el pavimento en la vía pública.

Tras la caída, sus alarmados compañeros de inmediato lo notificaron a los números de emergencias, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro para proporcionarle los primeros auxilios y valorar sus condiciones de salud.

Quedó malherido

Los paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar y proporcionaron atención prehospitalaria al albañil, con el objetivo de estabilizarlo antes de su traslado a una unidad médica.

Después de la valoración inicial, el trabajador fue llevado a la Clínica de Campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica para una revisión más detallada y el tratamiento correspondiente, debido a que presentó traumatismos y posibles fracturas.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la caída ni sobre la gravedad de las lesiones que sufrió.