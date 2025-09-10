Se desploma avioneta mientras fumigaba

Un incidente aéreo provocó alarma la mañana del martes en la región bananera de la Costa de Chiapas, luego de que una avioneta fumigadora se desplomara en una plantación de plátanos, situada en el límite de Acacoyagua.

El percance sucedió aproximadamente a las 10:00 horas, cuando la aeronave blanca con franjas negras perdió el control durante sus labores agrícolas y acabó por impactarse en terrenos de la empacadora conocida como Rosalinda.

Testigos narraron que la avioneta descendió de manera abrupta, lo que generó temor entre los trabajadores de la empacadora y de los predios agrícolas aledaños.

Al momento de la llegada de las corporaciones de seguridad y rescate, así como del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, la aeronave fue encontrada sin tripulantes a bordo, lo que aumentó las dudas sobre lo sucedido.

Las autoridades aseguraron el área y llevaron a cabo las primeras diligencias. Durante la inspección se constató que la avioneta tenía daños considerables, aunque no se detectaron derrames de combustible ni señales de incendio.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad del piloto ni se ha confirmado si la aeronave contaba con permisos de vuelo vigentes. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar la legalidad de las operaciones de la avioneta.

La presencia de militares y policías se mantuvo en la zona para garantizar la seguridad y facilitar las indagatorias.