Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, quedó lesionada tras sufrir una caída en las escaleras de su domicilio ubicado en la colonia La Victoria, al norte de la capital chiapaneca.

Resbaló y cayó

De acuerdo con la información policial, el incidente se dio cuando el individuo presuntamente llevaba a cabo trabajos en su vivienda y al encontrarse sobre las escaleras habría resbalado desde una altura de metro y medio.

Tras esto, sus familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes arribaron alrededor de 30 minutos después para brindarle atención médica.

El sujeto presentaba un esguince en uno de los tobillos y diversas contusiones, por lo que fue estabilizado por paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza.

Elementos de seguridad también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.