Se desploma joven de altura de cinco metros

Un joven resultó lesionado al desplomarse de una altura aproximada de cinco metros, cuando se encontraba trabajando en una casa del fraccionamiento Valle Dorado, al sur de Tapachula.

El joven de 17 años fue auxiliado por paramédicos que de inmediato lo trasladaron al hospital regional para una atención especializada, debido a que presentaba dolor en la espalda baja, en el abdomen, en la pelvis y probable fractura de la muñeca derecha.

De acuerdo con el reporte, estaba sobre una escalera, en la azotea de la casa, pero en un descuido la misma se deslizó y provocó que cayera al suelo.

A pesar de ello, su estado de salud se reporta estable y de los hechos tomaron conocimiento las autoridades competentes.

Otra caída

En tanto, en la 12.ª avenida Norte y 15.ª calle Poniente, una mujer sufrió una caída que le provocó una herida en la frente, por lo que también fue atendida y trasladada al hospital regional.

María “N”, de 63 años, fue auxiliada por paramédicos que establecieron que presentaba una herida en la parte frontal, lo que provocó que se desorientara, por ello fue llevada a la institución médica.