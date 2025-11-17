Se desprende la cabina de tráiler y queda atravesado

Una persona con crisis nerviosa, la carretera obstruida y un tráiler siniestrado, fue el saldo de un percance sobre la vía cuota dentro de la demarcación del municipio de Arriaga. Todo parece indicar que la falta de precaución o una posible falla mecánica derivó en lo anterior descrito.

Trascendió que usuarios que iban por el tramo carretero Arriaga-Ocozocoautla reportaron un tráiler con doble caja accidentado a la altura del kilómetro 22, cuya cabina estaba desprendida del chasis entre el remolque, y su operador posiblemente lesionado.

Puro susto

Personal de auxilio en la caseta de cobro se trasladó al lugar para confirmar e hizo contacto con el chofer, quien no supo explicar la causa del accidente, luego de ser valorado y diagnosticado con heridas leves y nerviosismo.

Finalmente, el vehículo que transitaba con dirección a la capital y quedó atravesado bloqueando en su totalidad la vía, le llevó horas al personal para poder liberar el libre tránsito.