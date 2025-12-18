Se desprende tanque de tráiler e impacta a combi

La denominada Curva del Diablo fue el escenario de otro accidente, cuando de un tráiler se desprendió uno de los tanques que remolcaba, impactando contra una combi del transporte colectivo, dejando a cuatro personas lesionadas.

Se informó que el tractocamión Freightliner, propiedad de la empresa Acarreos Líquidos, se desplazaba transportando melaza en dos tanques.

Por causas desconocidas, uno de estos se desprendió e impactó contra la unidad colectiva de la empresa Paulino Navarro, con número económico 25.

Auxilio a lesionados

Se dijo que tres hombres y una mujer que viajaban como pasajeros de esta última resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil y trasladados al hospital de Huixtla.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados, acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Fue personal de la Guardia Nacional División Caminos que se encargó de ordenar el traslado de las unidades involucradas en el percance a un corralón oficial.