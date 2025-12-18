﻿﻿
SÍGUENOS
Reporte 4Reporte 4

Se desprende tanque de tráiler e impacta a combi

Diciembre 18 del 2025
El tanque que contenía melaza se desprendió del tráiler y embistió a la combi. Víctor Sánchez / CP
El tanque que contenía melaza se desprendió del tráiler y embistió a la combi. Víctor Sánchez / CP

La denominada Curva del Diablo fue el escenario de otro accidente, cuando de un tráiler se desprendió uno de los tanques que remolcaba, impactando contra una combi del transporte colectivo, dejando a cuatro personas lesionadas. 

Se informó que el tractocamión Freightliner, propiedad de la empresa Acarreos Líquidos, se desplazaba transportando melaza en dos tanques. 

Por causas desconocidas, uno de estos se desprendió e impactó contra la unidad colectiva de la empresa Paulino Navarro, con número económico 25. 

Auxilio a lesionados

Se dijo que tres hombres y una mujer que viajaban como pasajeros de esta última resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil y trasladados al hospital de Huixtla. 

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados, acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. 

Fue personal de la Guardia Nacional División Caminos que se encargó de ordenar el traslado de las unidades involucradas en el percance a un corralón oficial. 

﻿