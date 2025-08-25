Se destroza auto al volcar en libramiento

La madrugada del domingo un automóvil particular volcó sobre la acera del libramiento Norte y se estrelló en un paredón, a la altura de las instalaciones de la Sección 7 del SNTE en la capital Tuxtla Gutiérrez, luego de que una de sus llantas estallara.

El percance provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, aunque por fortuna no hubo personas lesionadas de gravedad.

Fue registrado alrededor de las 01:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar después de recibir el reporte al número de emergencias 911.

Le estalló un neumático

De acuerdo con la información preliminar, un automóvil Volkswagen Vento circulaba de poniente a oriente sobre el libramiento, cuando repentinamente tuvo el estallido de una de las llantas delanteras.

Esta situación hizo que el conductor perdiera el control del volante, terminando por impactarse contra un paredón para posteriormente volcar sobre la banqueta, cerca de una parada de transporte público.

El estruendo del choque despertó a vecinos de la zona, quienes se acercaron para verificar la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Sin lesionados

A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que el automovilista no presentaba lesiones de consideración, limitándose el saldo a cuantiosos daños materiales.

La unidad resultó con el frente y costados destrozados, mientras que la vialidad quedó parcialmente obstruida por varios minutos.

Por último, cerca de las 02:30 horas una grúa con plataforma realizó las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado y trasladarlo al corralón en turno, con el fin de liberar la circulación en la zona.