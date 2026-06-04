Se desvanece y muere sexagenario en refaccionaria

Un adulto mayor perdió la vida luego de sufrir un infarto cuando se disponía a abordar su motocicleta, en un lamentable suceso ocurrido en el barrio La Pimienta de la ciudad capital.

Eran las 13:55 horas cuando elementos municipales y estatales se movilizaron a la 5.ª calle Oriente entre 10.ª y 11.ª avenida Norte.

En el sitio se informó que un sujeto identificado como Juan “N”, de 60 años aproximados, llegó para realizar unas compras en una conocida refaccionaria.

Tras realizar las diligencias, Juan abordó un motociclo Italika tipo FT-125, en color negro y patentes del estado.

Se desvanece

Sin embargo, sorpresivamente comenzó a sentirse muy mal y se desvaneció en el suelo.

Fue en ese instante en que un trabajador de la refaccionaria de nombre Carlos, de 36 años, pidió ayuda a una patrulla que transitaba por la zona. En minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas de la Cruz Roja Mexicana que le brindó la atención prehospitalaria.

Confirman deceso

Luego de practicarle ciclos de reanimación cardiopulmonar trascendió que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y al final el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.