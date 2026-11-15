Se duerme al volante y familia se estrella

Una familia que viajaba a bordo de una camioneta sufrió un accidente la madrugada de ayer, luego de que el conductor presuntamente se quedara dormido al volante y terminara estrellándose contra un poste sobre el libramiento Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El percance ocurrió alrededor de la 01:20 horas, a la altura de la colonia Coqueletquitsan, donde una camioneta Ford Escape color gris quedó con daños considerables y atravesada sobre la vialidad tras el impacto.

Pestañazo

De acuerdo con los primeros reportes, la familia había salido de la colonia Plan de Ayala y, después de recorrer aproximadamente 12 kilómetros, el conductor perdió el control de la unidad al quedarse dormido, lo que provocó que se saliera de su trayectoria y chocara contra un poste.

Tras el accidente, tres integrantes de la familia presentaron lesiones, que fueron valorados por paramédicos de Protección Civil del Estado. Los adultos sufrieron contusiones, mientras que una menor de edad presentó heridas en el rostro, por lo que recibió atención y un vendaje en el lugar.

Pese a las lesiones, ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar los testimonios de los involucrados. Posteriormente, peritos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y pusieron el vehículo a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades y el pago de los daños ocasionados.